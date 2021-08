O onze provável do Benfica para o jogo frente ao PSV

O Benfica visita o PSV, esta terça-feira, pelas 20H00, em partida a contar para a segunda mão do acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. As águias trazem uma vantagem (2-1) do primeiro jogo, mas Jorge Jesus não quer facilitar e já garantiu que é "preciso marcar" . (Imagens: Reuters, Lusa, SL Benfica, Rui Minderico, Ricardo Nascimento, Vítor Chi, Paulo Calado, Getty Images)