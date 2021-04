Portal especializado mostra possível camisola alternativa do Benfica para 2021/22

O portal especializado 'Footy Headlines' revelou esta terça-feira imagens daquela que diz ser a camisola alternativa do Benfica para a próxima época. Destaque para o regresso do branco como cor dominante, tal como em 2018/19, tratando-se de uma mudança significativa face ao equipamento todo preto que as águias têm utilizado esta época como 'pele' alternativa. Recorde-se que, recentemente, o mesmo portal havia mostrado imagens da camisola principal do Benfica para 2021/22.