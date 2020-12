«A alcateia está contigo»: jogadores do Wolverhampton lembraram Raúl Jiménez no aquecimento em Anfield

Raúl Jiménez foi operado a uma fratura no crânio após o choque com David Luiz no último domingo, frente ao Arsenal. Esta noite, o avançado mexicano foi lembrado pelos companheiros de equipa do Wolverhampton no aquecimento para o jogo diante do Liverpool . Os titulares da equipa orientada por Nuno Espírito Santos exibiram camisolas com o número 9, o nome de Raúl e uma mensagem na parte inferior das costas: "A alcateia está contigo". [Imagens: Reuters]