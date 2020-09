Jardel está recuperado da entorse no joelho esquerdo e constitui opção para Jorge Jesus na receção ao Moreirense, agendada para sábado, no Estádio da Luz, um encontro da 2ª jornada da Liga que irá decorrer à porta fechada. No treino desta quarta-feira ainda não pôde contar com três jogadores [Fotos SL Benfica]