A foto de família do Real Madrid que está a confundir os adeptos

Isco partilhou uma fotografia 'de família' no balneário do Real Madrid após a vitória frente ao Barcelona no Santiago Bernabéu que está a gerar algumas dúvidas aos adeptos dos merengues. Na imagem, destacam-se as ausências de Valverde, Courtois, Carvajal, Vinicius, Toni Fuidias... e Gareth Bale. O galês não saiu do banco no El Clasico - marcado pela presença de Cristiano Ronaldo num camarote - e acabou por não se juntar aos companheiros de equipa na fotografia. Já Isco, Lucas Vázquez e Benzema posaram com as camisolas alusivas ao jogo 200, 300 e 500, respetivamente, como jogadores do Real Madrid, ao lado de Kroos, Mariano, Militão, Casemiro, Areola, Marcelo, Varane, Sergio Ramos, Modric, Mendy, Rodrygo e dos lesionados Hazard, Asensio, Jovic e Brahim que ficaram fora da convocatória [Fotos Instagram]