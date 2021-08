A foto de Messi com 'meio' PSG que está a fazer correr muita tinta

Ainda a descansar após a conquista da Copa América, e com o Barcelona cada vez mais perto de oficializar a renovação de Lionel Messi, foram os craques do PSG que 'apanharam' o astro argentino de férias. Além do avançado dos catalães, também Neymar, Leandro Paredes, Di María e Verratti, todos elementos do PSG, aproveitam os últimos tempos em Ibiza antes do recomeço dos principais campeonatos europeus. A fotografia de 'família' foi partilhada por alguns dos jogadores e a imprensa internacional volta a destacar a 'proximidade' do argentino com o PSG... (Imagem: Instagram Neymar)