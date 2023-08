O treino deste sábado do Benfica já contou com as presenças de Arthur Cabral e de Trubin . Os dois reforços das águias, que chegaram quinta-feira, estão totalmente integrados no plantel e fazem parte das opções de Roger Schmidt para o jogo com o Boavista (segunda, 20h45), a contar para a 1.ª jornada da Liga Betlic.