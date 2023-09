Adeptos do Bayern visam UEFA em tarja com referência também ao Benfica

Os adeptos mais radicais do Bayern Munique visaram a UEFA esta quarta-feira, durante o jogo com o Manchester United, com a exibição de uma tarja na qual questionam as políticas disciplinares no organismo. Em causa as punições aplicadas a West Ham e Benfica, que nos primeiros jogos fora de casa nas competições europeias não terão adeptos nas bancadas. Os encarnados, recorde-se, não terão fãs nas bancadas do Giuseppe Meazza na 2.ª jornada da Champions, por conta dos incidentes ocorridos nos 'quartos' da prova da UEFA da época passada - atiraram tochas para cima dos adeptos nerazzurri "A tanga da UEFA sobre 'a alma do jogo' está uma vez mais a 'bombar'. Para West Ham, Benfica e todos os outros. Sem adeptos fora de casa - sem caminho para o futebol", pode ler-se na tarja.