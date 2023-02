O Benfica viajou esta manhã para a Bélgica, onde amanhã defronta o Club Brugge na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Schjelderup e Tengstedt, reforços de inverno das águias, também seguiram na comitiva e alargam leque de opções de Roger Schmidt para a partida. A comitiva foi liderada pelo presidente do Benfica, Rui Costa. [Benfica]

As imagens da chegada do Benfica à Bélgica com dois reforços na comitiva