O Sporting viaja na manhã desta quarta-feira para a Suíça onde amanhã, pelas 17h45, defronta o Young Boys em jogo do playoff da Liga Europa. Entre a comitiva dos leões, liderada pelo presidente Frederico Varandas e Hugo Viana, destaque para quatro baixas e um regresso [Fotos Vítor Chi]

As imagens da partida do Sporting rumo à Suíça com novidades na convocatória