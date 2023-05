As imagens da polémica viagem de Messi à Arábia Saudita

Ahmed Al Khateeb, o Ministro do Turismo da Arábia Saudita, partilhou esta segunda-feira algumas imagens de Messi no país. O argentino viajou para a Arábia Saudita - na condição de embaixador de turismo daquele país - após o desaire do PSG diante do Lorient por 1-3 , algo que causou apreensão no seio do clube. "Estou feliz por receber Messi e a sua família na Arábia Saudita, para que possam aproveitar os destinos turísticos mágicos e as experiências únicas", escreveu Al Khateeb nas redes sociais. Refira-se que Messi já terá recebido uma proposta para rumar ao Al Hilal no final da presente temporada. (: Instagram/Ahmed Al Khateeb)