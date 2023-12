Decorreu na manhã desta terça-feira, na Câmara Municipal de Lisboa, a apresentação da segunda edição da São Silvestre El Corte Inglés - dia 17 pelas 19 horas -, numa conferência de imprensa onde uma das principais novidades foi mesmo o facto de as inscrições estarem praticamente a esgotar . Veja aqui as melhores imagens do evento desta manhã e não se esqueça: junte-se a nós na prova! (: Luís Manuel Neves)