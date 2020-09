Em 2018, por alturas do Mundial da Rússia, Lionel Messi deu uma entrevista à revista 'Paper' e nas fotos surge equipado com a camisola da Argentina e com uma cabra ao colo. Porquê? Porque a publicação considera-o o melhor de sempre. Em inglês 'Greatest Of All Time', ou seja G.O.A.T., que em português quer dizer cabra. Ora, numa altura em que o argentino foi assunto mundo fora à conta da sua 'ameaça' de saída do Barcelona - acabou ontem por garantir que ficava -, os memes sobre o tema invadiram as redes sociais e nem a cabra escapou...