O 'Transfermarkt' elaborou, esta sexta-feira, a lista dos clubes que mais dinheiro fizeram com vendas neste mercado de verão - que encerrou ontem -, num ranking onde Benfica e Sporting aparecem no top-5 e FC Porto um pouco mais abaixo. (: Reuters, Lusa/EPA, Vítor Chi)

Benfica e Sporting entre as equipas da Europa que mais dinheiro fizeram com vendas no mercado