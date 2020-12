Cartaz de Joan Laporta perto do Bernabéu origina 'memes' e nem Fábio Coentrão escapa

Madrid 'acordou' esta terça-feira com vários cartazes de Laporta (candidato à presidência do Barcelona) espalhados pela cidade e um deles chamou à atenção . Além do tamanho gigante na fachada de um prédio, foi colocado perto do Estádio Santiago Bernabéu (casa do Real Madrid) e as reações na Internet não tardaram com os habituais 'memes', que até colocaram o português Fábio Coentrão 'ao barulho'. Ora veja alguns deles nesta galeria.