«Classe»: as 16 páginas de Record sobre a grande conquista de Artur Jorge

Presente nas páginas douradas do futebol português, Artur Jorge foi o primeiro treinador luso a conquistar uma Taça dos Campeões Europeus, em 1986/87, ao serviço do FC Porto, na mítica final de Viena frente ao Bayern Munique, a 27 de maio de 1987 (vitória dos dragões por 2-1). Foram 16 as páginas quededicou ao feito na sua edição de 29 de maio - o nosso jornal era trissemanário e custava 35 escudos... - entre crónica, análise, declarações dos heróis do jogo (e de quem ficou em Portugal...). treinador faleceu esta quinta-feira aos 78 anos.