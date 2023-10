Cristianinho aparece com camisola do Sporting no Estádio do Dragão e leões reagem

Uma das imagens que marcou o Portugal-Eslováquia (3-2) desta sexta-feira, no Estádio do Dragão, foi a de Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, a vestir a camisola do Sporting que marcou a estreia profissional do pai. O momento, de resto, foi destacado pelos leões nas redes sociais: "Tal pai, tal filho. O legado do GOAT [greatest of all time ou, em português, o melhor de todos os tempos]", pode ler-se na publicação dos verde e brancos. (: Twitter/Sporting, Frames/Sport TV)