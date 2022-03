Das bancadas ao céu: adeptos não esquecem gato (e polémica!) de Zouma

O vídeo onde Kurt Zouma aparece a agredir o próprio gato está longe de ter sido esquecido pelos adeptos e a prova disso foi o que aconteceu este sábado no duelo entre Liverpool e West Ham (1-0) para a Premier League. Ainda antes do início da partida, surgiu na bancada um grande cartaz em forma de gato, e até no céu se viram manifestações : um avião sobrevoou Anfield com a mensagem: 'A vida dos gatos importa'. (Imagens: Reuters, Lusa/EPA)