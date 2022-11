Paulo Bento foi, esta segunda-feira, expulso no final do Coreia do Sul-Gana (2-3) . O treinador português, que comanda a seleção asiática, perdeu a cabeça e dirigiu-se de dedo em riste a Anthony Taylor, que apitou para o final da partida antes de um pontapé de canto para a sua equipa. Paulo Bento falha assim o jogo contra Portugal , que se disputa na próxima sexta-feira, dia 2, pelas 15 horas. (: Reuters)

De dedo em riste: Paulo Bento de cabeça perdida no final do Coreia do Sul-Gana