Paulo Bento é expulso no final no Coreia do Sul-Gana e falha jogo contra Portugal

Paulo Bento foi, esta segunda-feira, expulso após o apito final do Coreia do Sul-Gana (2-3) , e não estará no banco de suplentes da seleção asiática no duelo contra Portugal, que se joga na próxima sexta-feira, dia 2, pelas 15 horas.O treinador português entrou em campo e protestou veementemente na direção do árbitro Anthony Taylor, que apitou para o final da partida antes de um pontapé de canto para a Coreia do Sul.