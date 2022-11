De mão na boca: jogadores da Alemanha usam foto oficial para protestar contra a FIFA

Os onze jogadores alemães lançados de início por Hensi Flick frente ao Japão figuraram na foto de grupo antes do início do jogo com a mão à frente da boca, como que se tivessem sido silenciados, em forma de protesto para com a FIFA que proibiu o uso da braçadeira 'One Love'. Entretanto a Federação da Alemanha já explicou o motivo para este protesto . De referir que Neuer está a jogar com a referida braçadeira por baixo do equipamento. Segundo a imprensa brasileira, antes do encontro, o árbitro assistente pediu ao guardião para lhe mostrar a braçadeira e seguiu depois para o seu lugar junto à linha para dar início à partida. Também Nancy Faeser, ministra do interior alemã, está presente nas bancadas do Khalifa International Stadium com a braçadeira 'One Love'. [Créditos: Reuters]