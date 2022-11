Federação da Alemanha explica protesto na foto do onze antes do jogo com o Japão

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Os onze jogadores alemães lançados de início por Hansi Flick frente ao Japão figuraram na foto de grupo antes do início do jogo com a mão a tapar a boca , como se tivessem sido silenciados. Esta forma de protesto para com a FIFA, que proibiu o uso da braçadeira 'One Love', já foi explicada pela seleção da Alemanha em comunicado."Com a nossa braçadeira de capitão quisemos dar o exemplo pelos valores que vivemos na seleção: a diversidade e o respeito mútuo. Ouvir-se alto juntamente com outras nações. Não se trata de uma mensagem política: os direitos humanos não são negociáveis. Isto deve ser feito sem se dizer. Infelizmente ainda não é. É por isso que esta mensagem é tão importante para nós. Negar-nos a braçadeira é como nos negarem as nossas vozes. A nossa postura vai continuar", pode ler-se numa publicação no Twitter da referida seleção.Recorde-se que Neuer entrou em campo com a referida braçadeira por baixo do equipamento.