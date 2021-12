Estiveram (quase) todos na despedida de Agüero: os abraços emocionados de Guardiola e companhia

O anúncio do adeus aos relvados de Sergio Agüero foi feito esta quarta-feira na tribuna de Camp Nou, com a presença, entre outros, do presidente do Barcelona, Joan Laporta, dos jogadores da primeira equipa catalã e Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube em que Agüero jogou durante 10 anos (2011 a 2021). Também o At. Madrid enviou um representante [Fotos Reuters]