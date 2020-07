Menos de uma semana depois da grave queda no GP Espanha e que obrigou a uma cirurgia ao ao braço direito, o espanhol Marc Márquez teve luz verde para participar no GP Andaluzia (2.ª prova do Mundial de MotoGP) e na manhã deste sábado voltou a acelerar com a sua Honda no traçado de Jerez de la Frontera ao cumprir a 3.ª sessão de treinos livres. [Imagens: Lusa/EPA]