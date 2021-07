Figo de um lado, Deco do outro: parada de estrelas no Barcelona-Real Madrid em Israel

Alguns dos craques que marcaram a história de Barcelona e Real Madrid nas últimas décadas disputam esta terça-feira em Telavive, Israel, um 'Clássico de Lendas' com cariz solidário. O Barça conta com nomes como Deco, Ronaldinho, Rivaldo, Mendieta ou Saviola. Já o Real Madrid, além de ter Iker Casillas como convidado de honra, apresenta-se com Figo, Roberto Carlos, Arbeloa ou Munitis, entre outros. [Imagens: Reuters e Action Images]