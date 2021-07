A carregar o vídeo ...

Ronaldinho Gaúcho inaugurou o marcador no 'Clássico de Lendas' entre Barcelona e Real Madrid em Telavive, Israel, com um golo de penálti bem ao estilo do antigo internacional brasileiro. Um remate forte e colocado que não deu hipóteses de defesa ao guarda-redes merengue... [Vídeo: Twitter]