Grave lesão de Courtois obriga Real Madrid a ir ao mercado: os oito nomes que agradam aos merengues

A grave lesão que Courtois sofreu no treino desta quinta-feira - uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo - levantou muitas preocupações no seio do Real Madrid que, neste momento, conta apenas com o ucraniano Andriy Lunin como alternativa ao guarda-redes belga. Nesse sentido, o 'AS' aponta algumas das opções que a equipa espanhola tem debaixo de olho e que pode atacar ainda neste mercado. (: Reuters)