Hulk e a namorada, Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do futebolista brasileiro , aproveitaram o domingo para se divertiram na Disneyland de Shangai e foram muitos os fãs do antigo jogador do FC Porto que aproveitaram a ocasião para comentar o estilo do casal, desde dos ténis, às máscaras, que em plena pandemia de coronavírus são essenciais. Foram muitos os que também deixaram mensagens de felicidade ao casal que tanta tinta tem feito correr