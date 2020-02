"Happy Valentine’s Day, Meu Amor. Que Deus esteja sempre presente na nossa vida, no nosso lar, sendo sempre nosso alicerce!", escreveu Hulk nas redes sociais onde partilhou também imagens do casal e dos aneis de compromisso. Recorde-se que em dezembro do ano passado o internacional brasileiro assumiu estar a namorar com Camila Ângelo , sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo . Segundo refere o futebolista, o casal está a aproveitar a ocasião romântica no Dubai.