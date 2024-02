O Benfica realizou na manhã desta quarta-feira o último treino antes da partida para França, onde amanhã (17h45) vai defrontar o Toulouse em jogo a contar para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa. Além da, que está de, destaque para a ausência de Juan Bernat, o único elemento do plantel no boletim clínico.

João Neves no relvado: Benfica afina últimos detalhes antes do jogo com o Toulouse