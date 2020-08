Manchester City apresenta equipamento alternativo para a nova época

Depois de ter apresentado a camisola principal para 2020/21 o Manchester City deu a conhecer, esta segunda-feira, a 'pele' alternativa para a nova época e o português Bernardo Silva foi um dos rostos escolhidos para a campanha. Segundo os citizens, a camisola é inspirada no bairro Castlefield e no Canal Bridgewater, uma "área simbólica do passado, presente e futuro de Manchester". [Imagens: Manchester City]