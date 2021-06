Messi reúne 'pesos pesados' no balneário e deixa mensagem de incentivo

A Argentina derrotou o Uruguai na Copa América e Lionel Messi deixou nas redes sociais uma mensagem de incentivo. "Vamos c...!!! Era importante ganhar hoje. Isto vai dar-nos tranquilidade para o que se segue, que continuara a ser duro", escreveu o avançado no Instagram, onde partilhou uma fotografia no balneário ao lado de alguns companheiros, entre eles Otamendi e Di Maria.