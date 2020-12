A imprensa argentina divulgou imagens da casa onde Diego Armando Maradona morreu, uma habitação que tem dado muito que falar, com muitos a criticarem a falta de condições existentes para cuidar de Maradona, que tinha sido operado à cabeça recentemente. "Não dá para acreditar que o mandaram numa zona atrás da cozinha, onde havia ruídos permanentes. E sem casa de banho privativa. Não é assim que se cuida de uma pessoa que estava no estado de Diego, seja qual for o nome dela", disse fonte da investigação ao 'Olé'