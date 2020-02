Neymar reagiu no Instagram ao episódio do 'cabrito' e já lhe dão soluções... alternativas

Neymar viu-se este sábado envolvido numa cena rara no mundo do futebol, já que foi alvo de um cartão amarelo diante do Montpellier devido a um... 'cabrito' . A situação insólita aconteceu na primeira parte da partida, num duelo no qual o brasileiro desde cedo começou a soltar o seu génio, com fintas sucessivas aos oponentes, entre túneis e outras diabruras. E se nenhuma das anteriores lhe tinha valido o cartão, o tal 'cabrito' acabou por tirar o árbitro do encontro do sério, provavelmente por entender que o brasileiro estaria a humilhar o adversário. Neymar recorreu depois ao Instagram para deixar uma mensagem - "Eu só jogo futebol", escreveu -, publicação que levou a centenas de reações: de companheiros do futebol a fãs ou jornalistas, houve de tudo. "Acho melhor não fazer golo no próximo jogo porque pode ofender a torcida adversária. Se tiver escanteio, devolva a bola num gesto de bondade. Seria lindo uma roda no meio de campo com todos cantando We Are The World", escreveu Tiago Leifert, jornalista e apresentador de TV.