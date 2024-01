Nuno Santos passeia em Londres antes da gala 'The Best'

Nuno Santos estará logo à noite na Gala 'The Best' da FIFA e saberá se é o vencedor do prémio Puskás, com o golo que marcou ao Boavista, na época passada. Nas horas que antecedem a cerimónia, o jogador do Sporting passeou pela cidade de Londres e esteve junto a alguns dos principais pontos turísticos da capital britânica, em momentos partilhados pelo clube leonino nas redes sociais.