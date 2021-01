O 'El Mundo' revelou este domingo os detalhes do "faraónico" contrato que Messi assinou com o Barcelona em 2017 e que avança que o clube catalão teria de pagar um total de 555 milhões de euros ao argentino, entre salários fixos (61,3 milhões por temporada) e bónus por rendimento. Ora, o jornal 'Marca' fez o exercício de criar um onze de sonho que custaria no seu total os mesmos 555 milhões (tendo por base os valores da Transfermarkt). Destaque para a presença de três internacionais portugueses