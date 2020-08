Os cinco jogadores que Manchester City quer incluir no negócio Messi

Desde o primeiro minuto que o Manchester City está na corrida por Messi. Depois do craque argentino ter anunciado a sua intenção de deixar o Barcelona que rumores apontam para um reencontro entre Messi e Pep Guardiola. A imprensa espanhola diz que o Manchester City já prepara uma oferta para garantir a contratação de Messi com cinco jogadores a poderen ser incluídos no negócio.