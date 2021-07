Os jogadores que o PSG precisa de 'despachar' para investir em Pogba

Pogba parece ser o principal alvo de um PSG que, depois das contratações de Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma, precisa de equilibrar as contas. A formação orientada por Mauricio Pochettino já tem alguns nomes na porta de saída, que podem abandonar a capital francesa com um único fim: o de reunir fundos suficientes para garantir o médio do Manchester United. [Imagens: Reuters, Getty Images]