"Outro recorde": Cristiano Ronaldo em destaque nas capas da imprensa italiana

Portugal empatou a dois golos com a França e apurou-se para os 'oitavos' do Euro'2020, num jogo em que Cristiano Ronaldo bisou e igualou o recorde de golos (109) do iraniano Ali Daei , como melhores marcadores da história ao serviço das respetivas seleções nacionais. O registo do avançado português está em destaque na imprensa internacional, nomedamente em Itália, onde esta quinta-feira os três principais jornais desportivos fazem capa com a marca alcançada por CR7.