Quanto custam os médios de Sporting e Benfica: 2 milhões de João Mário pagam meio-campo leonino

Benfica e Sporting já preparam a próxima temporada, e a transferência de João Mário dos leões para as águias parece estar cada vez mais consolidada. O salário anual do médio português (já incluído do lado do Benfica) de 2 M€, oferecido pelo clube da Luz, chegaria para pagar todos os cinco protagonistas do meio-campo às ordens de Rúben Amorim. Percorra a galeria para saber o custo anual dos médios dos 'grandes de Lisboa'. [Imagens: Sporting CP, Paulo Calado, Getty Images]