A pouco e pouco começa a ver-se alguma luz ao fundo do túnel e já são vários os países que apontam datas para o regresso dos seus campeonatos e das taças nacionais. Outros, como França, Bélgica ou Holanda, decidiram dar por terminadas as suas temporadas, mas grande parte dos países insiste em tentar retomar, por isso nada melhor do que apontar todas as datas dos principais, para que não se 'perca' no meio de um verão que promete ser de loucos.



Nota: com asterisco estão os campeonatos ainda com decisão provisória.