O Sportinga última sessão de treino antes do jogo com o Sturm Graz, partida da Liga Europa que se disputa amanhã, às 20 horas, em Alvalade. Rúben Amorim aproveitou para afinar os últimos detalhes da estratégia dos leões para o importante duelo frente aos austríacos.

Rúben Amorim lima arestas para o jogo com o Sturm Graz: as melhores imagens do treino do Sporting