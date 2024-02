Será desta, míster? O grande abraço de St. Juste a Amorim numa sessão... descontraída

O Sporting trabalhou esta manhã em Alcochete em vésperas de receber o Young Boys para decidir quem passa aos oitavos-de-final da Liga Europa. Numa sessão bafejada pelo sol, a vitamina D alegrou os 24 leões que estiveram no relvado - Paulinho foi a exceção -, tanto que St. Juste, sem competir desde início de dezembro (já treina sem limitações após lesão no pé esquerdo, com recaída), abraçou o seu treinador, Rúben Amorim, dos primeiros a surgir perante as objetivas, descontraído. Será desta que regressa aos convocados? Descobriremos... dentro de momentos, pela conferência de imprensa do timoneiro leonino. Veja outras imagens, incluindo a de Daniel Bragança, que apareceu com uma fita kisenio no joelho esquerdo, pese ter treinado sem limitações. (: Rui Minderico)