Seria assim a super equipa do Lille se não vendesse as suas 'pérolas'

Victor Osimhen é reforço do Nápoles e a mais recente venda milionária do Lille. Na última década, os franceses são um exemplo na forma coom rentabilizam os ativos em termos desportivos e financeiros, numa 'vaga' de vendas que começou no verão de 2012 quando Eden Hazard rumou ao Chelsea por 35 milhões de euros. Este sábado, o jornal 'Marca' aborda a "nova fábrica de ouro" do Lille e, com ajuda do 'Transfermarkt', mostra como poderia ser a equipa caso não vendesse os principais craques... e há um referência a um português. [Imagens: Action Images, Lusa/Epa, Reuters]