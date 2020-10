Só falta o guarda-redes: uma equipa inteira (e de milhões) que o Barcelona não conseguiu contratar

Dias difíceis para os lados da direção do Barcelona. A oposição ao presidente, Josep Maria Bartomeu, reuniu esta semana as assinaturas necessárias para apresentar uma moção de censura à gestão do clube e todos os motivos parecem agora ser válidos para apontar o dedo a Bartomeu. Em Inglaterra, o Sports Mail fez a contas a uma equipa (a faltar apenas um guarda-redes) com jogadores que, nas últimas épocas, estiveram em cima da mesa dos catalães - com propostas chorudas - mas que não assinaram (ou voltaram).