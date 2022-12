Trio de ataque brasileiro e reforço de peso no meio-campo: espanhóis desenham onze de sonho para o Real Madrid

Com Endrick cada vez mais próximo de se tornar reforço do Real Madrid , os merengues já vão planeando a equipa para as temporadas que se avizinham. Ora, o 'AS' fez questão de 'desenhar' o onze da formação espanhola para daqui a duas épocas, numa altura em que o jovem brasileiro cumpre 18 anos. (: Reuters)