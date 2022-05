Vettel protesta contra a FIA e aparece em Miami... com cuecas por cima do fato

Depois do protesto de Hamilton contra a proibição do uso de jóias no GP de Miami, em que o piloto britânico apareceu na conferência de imprensa antes das primeiras sessões de treinos livres com três relógios, várias correntes no pescoço e anéis em todos os dedos das suas mãos , foi a vez de Sebastian Vettel. O alemão da Aston Martin resolveu aparecer de cuecas por cima do fato, na sequência da FIA ter anunciado que toda a roupa que esteja em contacto com a pele dos pilotos não deve ser inflamável. (: Sky Sports)