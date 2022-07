«A Marianita finalmente conheceu o Sérgio Conceição»: adepta do FC Porto com neurofibromatose realizou sonho

"A Marianita finalmente conheceu o Sérgio Conceição pessoalmente hoje. E agora está a conhecer o plantel do FC Porto", escreveu o o YouTuber português 'Lucas with Strangers' na sua conta do Instagram, ele que recentemente ajudou, em parceria com o FC Porto, a realizar o sonho de Mariana de estar no Dragão , jovem adepta de apenas 15 anos que sofre de neurofibromatose, doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo. A iniciativa possibilitou ainda que a jovem adepta portista recebesse uma cadeira de rodas elétrica.