"Futebol em Portugal, só para inglês ver": esta é a mensagem que se pode ler numa tarja, da autoria dos Super Dragões e do Colectivo Ultras 95, colocada na noite passada num viaduto junto ao Estádio do Dragão. Recorde-se que a final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Man. City, se vai disputar no reduto do FC Porto a 29 de maio, com público nas bancadas, ao ontrário do que irá suceder quer na última jornada da Liga NOS - como avançado ontem - quer na final da Taça de Portugal