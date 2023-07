‘Orgulho da Billa’ inspira camisola alternativa do Feirense

O Feirense apresentou esta terça-feira uma das camisolas alternativas para a nova época com o seu formato a fazer uma ligação à região. No equipamento preto é possível ver-se o Castelo de Santa Maria da Feira um pouco por toda a camisola, enquanto no equipamento branco, dado esta terça-feira a conhecer, videncia o mapa do Concelho. As camisolas de jogo para esta época vão ao encontro do novo slogan trabalhado pelo marketing da SAD: Orgulho da Billa. Billa de Vila da Feira, é o termo que os mais antigos chamavam à cidade. [Imagens Twitter Feirense]